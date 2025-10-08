10月12日スタートする妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）の主題歌は、玉置浩二の書き下ろし曲「ファンファーレ」に決まった。【写真】青田典子、夫・玉置浩二とレアな夫婦ショット『ザ・ロイヤルファミリー』は、早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なス