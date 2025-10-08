巨人の田中将大投手（３６）が８日に行われるフェニックス・リーグの韓国ハンファ戦（ＳＯＫＫＥＮ）で急きょ登板することが７日、決まった。当初は９日の西武戦（南郷）で先発予定だったが変更となった。「台風の影響もあるので、明日投げます」と杉内俊哉投手チーフコーチ。天候を考慮して前倒しとなった。右腕は９月３０日の中日戦（東京Ｄ）で日米通算２００勝を挙げるなど、今季１０試合に登板し３勝４敗、防御率５・００