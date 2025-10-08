◆第１回アイルランドトロフィー・Ｇ２（１０月１２日、東京競馬場・芝１８００メートル）昨年までの府中牝馬Ｓと同じ施行条件で行われる第１回アイルランドＴ（１２日、東京＝１着馬にエリザベス女王杯優先出走権）で福島牝馬Ｓに続く重賞２勝目を狙うアドマイヤマツリは７日、美浦・坂路を活気十分に６６秒０―１５秒５で駆け上がった。宮田調教師は「昨年同様に夏は北海道で疲れを取った。見た目にもパワーアップしている」と