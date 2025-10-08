ドゥアイズはここ2戦ダートに起用して連続12着。庄野師は「2戦続けてスタートがひと息で結果が伴わなかった。走り慣れた東京で変わり身があれば」と芝に戻って巻き返しを狙う。7月の阿蘇S後は放牧でリフレッシュ。「入厩後は体や動きに余裕を感じたので、しっかり乗り込んでいる。日曜にも時計（CWコース5F70秒5〜1F11秒3）を出して順調に仕上がってきた」と満足げに送り出す。