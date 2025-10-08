G1の前走ヴィクトリアマイル（7着）でも見せ場十分だったアドマイヤマツリは、さらなる飛躍を期して秋初戦を迎える。宮田師は「馬体重は春より20キロ近く増えて、見た目にもパワーアップして、帰ってきた」と成長を感じている。名手・武豊を新コンビに迎え、4勝マークの得意の1800メートル。「今回乗っていただいた結果を踏まえ、今後どういうレースを選択すればいいか。豊さんに意見を聞いてみたいです」と重賞2勝目を見据え