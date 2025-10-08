ラヴァンダは3勝クラスの仲秋Sを勝ち、中3週で参戦。火曜朝はポリトラックで体を動かした。中村師は「前走後は在厩で調整を進めている。その前走は少し重たく（492キロ）感じたので、2走目の上積みはあると思いますよ」と目を細める。前走は好位からしぶとく伸びてV。「最後は直線でぶつけられながらよく差してくれた。能力は重賞でも通用するので賞金を加算したい」と力を込めた。