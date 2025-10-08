プロ野球・ロッテは7日、バイクの事故で亡くなったOBの伊藤義弘氏を追悼しました。公式ホームページでは、「伊藤氏は入団1年目から50試合以上に登板し、2010年の日本シリーズでは胴上げ投手となりました。ここに故人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます」と記しました。伊藤氏は、バイクを運転し、福岡市城南区鳥飼の交差点でタクシーと衝突。福岡市内の病院に運ばれましたが、死亡が確認されたとのことです。43歳でし