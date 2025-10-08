編集者で評論家の山田五郎氏（６６）が「第１７回伊丹十三賞」を受賞し、７日に都内で行われた贈呈式に出席した。同賞は多分野で活躍した故伊丹十三さんと同じ分野で優秀な実績を挙げた人に贈られる。ＹｏｕＴｕｂｅ「山田五郎オトナの教養講座」が評価された山田氏は伊丹さんについて「若い頃はこういう大人になりたいと思った。われわれ世代にとって、学校で教わらないことを教えてくれるモノンクル（『ぼくのおじさん』の