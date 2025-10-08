送りバント失敗は確かに大きな分岐点だった(C)Getty Imagesドジャースとフィリーズによるナ・リーグ地区シリーズは、現地時間10月6日に行われた2戦目もドジャースが4-3で制した。フィリーズは最後までドジャース投手陣を攻め立てるもあと1点が取れず、本拠地で痛恨の連敗。9回裏、追い上げムードが最高潮となる中で下されたロブ・トムソン監督の決断が議論の的となった。【動画】「流れを手放した」とトムソン監督に批判殺到勝