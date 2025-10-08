サッカー日本代表は７日、国際親善試合のパラグアイ戦（１０日・パナソニックスタジアム吹田）とブラジル戦（１４日・味の素スタジアム）に向け、千葉市内で調整した。この日から久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝らが合流。移籍騒動に揺れ、６月以来の招集となったＭＦ中村敬斗（２５）＝スタッド・ランス＝はフランス２部でプレーする複雑な心境を明かしながら「腹をくくってやるしかない」と決意を語った。決して晴