6月の阪神新馬戦を勝ち上がったチュウワカーネギーは火曜朝、坂路を軽く駆け上がった。大久保師は「いつも通りの感じ。（休養を経て）少しずつトモが大きくなってきた。元々、素直な気性で賢い。順調です」とうなずく。逃げ切った初戦と同じマイルの距離で重賞に初挑戦。「母系から距離は延びてもと思うが、選択肢としてここから始動。デビュー前に牧場でもいい動きをしていたし、楽しみ」と期待を寄せた。