「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス」（９日開幕、横浜ＣＣ＝パー７１）松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝が米男子ツアー新規大会の開幕を前にした７日、会見に臨み「日本のファンの前でプレーできることが楽しみ。週末にいい位置で回れるように頑張りたい」と笑顔で抱負を語った。今回のコースはプライベートでの使用はあるが、実戦は初めて。指定練習日のこの日は１０番からの９ホールを入念に確認した。「