「日本相撲協会財団法人設立１００周年記念百周年場所古式大相撲と現代大相撲」（７日、両国国技館）奈良・平安時代の宮中行事である相撲節会（すまいのせちえ）の形式にのっとった古式大相撲が３０年ぶりに開催され、横綱大の里（二所ノ関）が三段構えを披露した。三段構えは番付最上位力士２人による相撲儀式。明治時代に確立されて以降、重要な儀式で登場。大の里は本然の構えである上段、攻撃を表す中段、防御を表す