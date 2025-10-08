平日でも地元の野菜や特産品を買い求める来場客でにぎわっている＝２日、道の駅「湘南ちがさき」国道１３４号沿いにある湘南エリア初の道の駅「湘南ちがさき」（茅ケ崎市柳島）は７日で開業３カ月を迎えた。地元の農産品や特産品をそろえる施設内には大勢の来場客が連日、訪れている。にぎわう一方で周辺では交通渋滞が多発し、地元住民からは「近くを車で通行しようとするといつも詰まっている」と不満の声も聞こえる。市は交通