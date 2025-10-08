ロシア・クルスク州で地雷除去作業などを行っている北朝鮮軍に対し、「彼らのせいでロシア兵が死んでいる」との声が上がっている。死亡したと見られるロシア兵の家族がSNS上で告発し、波紋を呼んでいるのだ。ロシアのショイグ安全保障会議書記は6月17日、プーチン大統領の指示で北朝鮮を訪問して金正恩総書記と会談。その席で、ウクライナ軍が越境攻撃したロシア西部クルスク州の地雷除去のために1000人、インフラ復興に5000人の工