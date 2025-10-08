2017年に息子・そうちゃんを出産したゆみmama(@sou0228k)さん。そうちゃんが左手しか使わないことに違和感を感じていたものの、健診では様子を見ていきましょうと言われるのみ。モヤモヤしながら過ごしたゆみmamaさんでしたが、そうちゃんが11か月になりMRI検査を受けたことで「陳旧性 脳梗塞」だという病気が原因で右手に麻痺があることがわかります。自分を責め、なかなか病気を受け入れることができなかったゆみmamaさんでした