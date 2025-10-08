阪神・及川が、近日中のフェニックス・リーグ参戦に向け、残留練習でもピッチを上げた。「自分が持っているパフォーマンスをしっかり発揮できるように準備するだけ。宮崎でもそれを再確認したい」今季は3戦3連投は4月22日から24日の1度だけだが、CSファイナルSでの3連投も視野に入れ「3連投もあると思う。未知のところはあるけど、しっかりと任されたところで投げられたら」と話した。