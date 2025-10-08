「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）阪神・岡留と富田が宮崎から緊急帰阪した。２人は７日のフェニックス・リーグ中日戦に出場。岡留は２番手で登板し、１回４安打３失点。富田は４番手で登板し、２回５安打３失点と背信投球。ともに初日から帯同し、ＣＳでは中継ぎとしての活躍が期待されたが、結果を残せず“強制送還”となった。