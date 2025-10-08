◇みやざきフェニックスリーグ阪神8―8中日（2025年10月7日サンマリン宮崎）【阪神・藤川監督語録】▼ディフェンス面にほころび出たが…課題はないですけどね。課題は特に見つかってないです。課題が出る選手はファームでやればいい。そういう時期じゃないので。普通にきちんとプレーできる選手を探しているだけですから。▼伊原が3回無失点（安定感などの持ち味については）それはまた来年に向けてですから。これ