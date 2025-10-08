「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）ＣＳの戦力と期待するからこそ“追試”を明言した。阪神・藤川監督は３回４安打２失点の伊藤将について「また（宮崎に）残ってもう少し投げ直しをしてもらおうかなと思っています」と説明。フェニックス・リーグでは先発投手は登板後に帰阪するが、試合中に異例の宮崎残留を決断した。「内容がもう少しほしい。こっちに残って実戦をもう一