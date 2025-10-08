日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が７日に都内で開かれ、来季から「リプレーセンター（仮称）」を正式に導入すると発表した。都内にある事務局内に映像センターを設置。全試合を一カ所で複数人の審判員が検証する。中村勝彦事務局長は「（来季から導入の）方向性です。人数は最低２人。リプレーセンターの者が球場に伝えて、責任審判がジャッジを下す」と説明。来春のオープン戦からテスト導入する。