日本野球機構（ＮＰＢ）とプロ野球１２球団による実行委員会が７日に都内で開かれ、来季から「リプレーセンター（仮称）」を正式に導入すると発表した。都内にある事務局内に映像センターを設置。全試合を一カ所で複数人の審判員が検証する。中村勝彦事務局長は「（来季から導入の）方向性です。人数は最低２人。リプレーセンターの者が球場に伝えて、責任審判がジャッジを下す」と説明。来春のオープン戦からテスト導入する。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 28歳で売春始めた女優 凄絶人生
- 2. Fukaseのがっつりタトゥーに困惑
- 3. 「夫婦の営み」生々しい頻度
- 4. 前橋市長 ラブホ一択だった理由
- 5. 梅沢富美男に草間ファンが激怒
- 6. 大谷の「本気注意」で朗希が変貌
- 7. 草間への「擁護投稿」に怒りの声
- 8. スーパーにクマ 客に覆い被さる
- 9. 高市氏、秋の靖国参拝見送りへ
- 10. エレカシドラムが酒気帯びで事故
- 1. 28歳で売春始めた女優 凄絶人生
- 2. スーパーにクマ 客に覆い被さる
- 3. 群馬のスーパーに熊侵入 客ケガ
- 4. 推薦人に聞く高市氏の物価高対策
- 5. 遅延証明書「約999分」に衝撃
- 6. インドネシア学校崩壊 捜索終了
- 7. ミニスト偽装 オーナー実名告白
- 8. 東京港で過去最多1万匹のヒアリ
- 9. LINEが11月に使えなくなる可能性
- 10. 万博に徹夜組が続出 100人超行列
- 1. 前橋市長 ラブホ一択だった理由
- 2. 高市氏、秋の靖国参拝見送りへ
- 3. 麻生氏軽視の発言撤回に辛辣な声
- 4. 夫のひとり飯「爆笑やった」
- 5. ドトール バイトテロ騒動を謝罪
- 6. 田園都市線の脱線 原因が判明
- 7. 玉木代表 自民との距離感に苦悩
- 8. 小泉氏 高市氏から続投要請なし
- 9. 小泉氏支援 議員の隠れぶり騒然
- 10. 三原氏「まさかの写り方」で唖然
- 1. 韓国のノーベル賞受賞は「衝撃」
- 2. 巴人を日本へ密入国 試みたか
- 3. 「Starlink」次は人工衛星へ
- 4. Kindle本が50%オフに 半額に
- 5. ラピダス 大口顧客を獲得
- 6. 金正恩氏 平壌総合病院の偉業
- 7. 中国の反日映画 無茶苦茶な内容
- 8. 結婚目前の韓国30代男女が死亡
- 9. 物理学賞 米国の研究者3人が受賞
- 10. 観光客が大渋滞 中国の極目記事
- 1. 裕福な家庭→たちんぼになった訳
- 2. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
- 3. NY時間でドル円が上げを加速
- 4. 高市氏勝利でアベノミクス再来か
- 5. 円安強まるも ユーロ円176円台
- 6. 副業でAmazon配達員 メリットは
- 7. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 8. バブル遺産が残る 阿倍野の現状
- 9. コーラなどの飲料が最大45%OFFに
- 10. 年金の未納期間 埋められる方法
- 1. カップヌードルが最大38%OFFに
- 2. 枕に服も おすすめの快眠グッズ
- 3. iPadはトレース台になる? 便利
- 4. ブラウンの電気シェーバーがSALE
- 5. 韓国 データセンターが火災
- 6. プライム感謝祭で注目の24商品
- 7. MetaとOakley 新モデルに注目
- 8. 車に最適なドリンクホルダー
- 9. トイレ掃除は「強敵」中の強敵
- 10. Nothingの最新イヤホンを試着
- 1. 大谷の「本気注意」で朗希が変貌
- 2. 朗希の一言が強すぎ 会見が話題
- 3. JFA委員長が児ポ所持 仏で有罪に
- 4. 「日本サッカー界の幹部が児童ポルノ画像を閲覧」「客室乗務員がビジネスクラスで目撃」仏紙の報道で全容が明らかに。10年フランス入国禁止、性犯罪者登録…影山氏の主張は？
- 5. 大谷フォームの問題 江川氏指摘
- 6. 朗希が別人に WBC米監督が語る
- 7. JFAの不祥事 田嶋名誉会長が怒り
- 8. MLB 韓国選手は「屈辱のゼロ」
- 9. 辰己涼介のMLB挑戦 識者が苦言
- 10. 鈴木と今永が生んだ史上初の珍事
- 1. Fukaseのがっつりタトゥーに困惑
- 2. 梅沢富美男に草間ファンが激怒
- 3. 草間への「擁護投稿」に怒りの声
- 4. エレカシドラムが酒気帯びで事故
- 5. 任天堂、謎の動画公開で話題
- 6. 江口寿史氏 SNSで「沈黙」貫く
- 7. 山瀬まみ がん手術&脳梗塞を告白
- 8. 草間容疑者「流出動画」の背景
- 9. 山田裕貴の妹・麻生、結婚発表
- 10. 草間容疑者 常連語った逮捕現場
- 1. 「夫婦の営み」生々しい頻度
- 2. マックのワンピカード 配布発表
- 3. 娘の彼氏は「反社」別れず親悩み
- 4. メンタルが弱い子の親 共通点
- 5. 他人をアテにする母親に驚き
- 6. GU 大人女性の1軍候補に最適な服
- 7. 新感覚パンツで骨盤底筋を刺激
- 8. 2度も入院 過酷だった母への道
- 9. ファミマでスヌーピー好き必見
- 10. ミドル世代に聞いた旬デニム