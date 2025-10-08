「東都大学野球、国学院大１−０中大」（７日、神宮球場）１回戦３試合が行われ、国学院大が中大との投手戦を制した。最速１４９キロ左腕・当山渚投手（４年・沖縄尚学）がリーグ戦初完投初完封勝利を挙げた。青学大は来秋ドラフト上位候補・鈴木泰成投手（３年・東海大菅生）が完封で駒大に先勝。亜大は東洋大を下した。１２７球目に最後のアウトを奪うと、当山はかみしめるように拳を握った。打線が３安打に封じられた中、