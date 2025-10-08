今年３月から休養中だったタレントの山瀬まみ（５６）が７日、ＢＡＹＦＭの「ＢＡＹＦＭｉｔ！」で仕事復帰し、子宮体がんだったことを明らかにした。番組内で山瀬は「私、がんだったんだ。子宮体がん」と明かし、「いわゆる全摘出。子宮もリンパ節も全部ごっそり取ったの」と告白。さらに、手術中に脳梗塞を発症したことも明かし「大変だったんだ、結構」と壮絶な闘病ぶりを振り返った。底抜けな明るさで愛されている山瀬が