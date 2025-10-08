北海道・北見警察署は、2025年10月7日、北見市の60代男性が約120万円をだまし取られる還付金詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、7日、年金センターの職員を名乗る男から「年金の還付金があるので、本日手続きをしてほしい」などと男性の家に虚偽の電話があったということです。その後、受取口座として案内された金融機関の職員を名乗る男から指示があり、男性が指示通りにコンビニエンスストアのATMを操作