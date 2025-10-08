今年8月、テレビロケ中に右アキレス腱を断裂したお笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶ（37）が7日、都内で「TOEICの日」に向けて実施する特別企画「RESTARTwithTOEICTests」に出席した。負傷後、初の公の場。松葉づえ姿で相方の石田たくみ（37）と子供たちに英語を教えた。子供からは「AreyouOK？」と質問され「I’mnotfine」と応じ笑わせた。「あと1カ月くらいで装具とつえが取れると言われている」と見通しを