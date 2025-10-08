去年9月から10月までの間、新潟県上越市内のメガネ販売店で売上げ金約176万円を着服して横領した疑いで、店長を務めていた56歳男が逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住む会社員の男(56)です。男は、上越市内のメガネ販売店で店長をしていた去年9月中旬から10月中旬までの間、4回にわたり売上げ金である合計176万8659円を業務上預かり保管中、着服して横領した疑いがもたれています。事件は、今年2