なにわ男子・長尾謙杜（２３）と俳優の山田杏奈（２４）が７日、都内でＷ主演をつとめる映画「恋に至る病」（２４日公開）の完成披露舞台あいさつに共演する前田敦子（３４）らと登場した。長尾は、刑事役で登場する前田との撮影を振り返り「取り調べをされるんですが、撮影時は何も思わなかったが、完成作を見て『あ、俺、あっちゃんに取り調べされている』ってドキドキしました。小さい頃からテレビで見ていたので」と笑顔。