【ニューデリー共同】インド北部ヒマチャルプラデシュ州ビラスプールで7日、走行中のバスが土砂崩れに巻き込まれ、地元メディアによると少なくとも18人が死亡した。豪雨の影響で山が崩れ落ちたといい、犠牲者が増える恐れがある。バスの乗客は30〜35人だった。現場では重機で岩石や土砂を撤去し、下敷きになった人々の救出が進められた。インドでは豪雨災害が相次いでおり、地元メディアは6日、東部の西ベンガル州ダージリン