ロックバンド、エレファントカシマシのドラマー冨永義之（59）が酒気帯び運転により接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されていたことが7日、分かった。同バンドのボーカル、ギター宮本浩次（59）の個人サイト「俺と、友だち」内で発表した。公式サイト内で「10月4日（土）、エレファントカシマシドラム冨永義之が、酒気帯び運転による接触事故を起こし、道路交通法違反で検挙されるという事案が発生いたしました」と発表。