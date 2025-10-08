輝かしい成績でセ界を圧倒したホームランキングがＣＳに向けて動き出した。阪神・佐藤輝は７日、ＳＧＬの残留練習でケース打撃を行った。バントの構えを見せるなど、さまざまな場面を想定しながら４打席に立ち「しっかりと体を動かした。それだけ」と淡々と話した。１点の重みが増す短期決戦へ、万全の準備を整えた。第１打席では無死一塁を想定。投手の門別へ２球連続でバントの構えを見せた。通算犠打は０とあって２球ともフ