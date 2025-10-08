「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）高いポテンシャルを見せつけた。３番手でマウンドに上がった阪神・伊原が３回１安打無失点。ポストシーズンにおけるロングリリーフとしての適性を示した。「クライマックスシリーズ（ＣＳ）に向けてアピールしないといけなかったので、まずはゼロで抑えられたことは良かった」４−５の五回。先頭の福永を初球で中飛に打ち取り、川上は遊