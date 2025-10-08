「練習試合、ヤマハ０−５巨人」（７日、東京ドーム）巨人・リチャードが右股関節を痛めて練習試合・ヤマハ戦を欠場した。この日は球場入りはしたが、グラウンドでの練習は行わず。阿部監督は「何か足が痛かったみたい。（右の）股関節が痛いと言って治療に行った」と説明。ＣＳへ向けて貴重な長距離砲のアクシデントとなったが、今後については「大丈夫だと思う」と説明し、大事に至っていない様子だ。