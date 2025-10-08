ロッテは７日、０９年度ドラフト１位の荻野貴司外野手（３９）と１３年度ドラフト１位の石川歩投手（３７）の退団を発表した。ともに来季の構想から外れ、球団と話し合う中でコーチ就任の打診も固辞。現役続行を決断した。荻野は「またグラウンドで元気にプレーをしている姿を皆様にお見せできることを願っています」とコメント。今季は右膝の負傷で出遅れ、６月１３日の２軍楽天戦で実戦復帰したが、１６年目で初めて１軍昇格