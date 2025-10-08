「練習試合、ヤマハ０−５巨人」（７日、東京ドーム）巨人は７日、ＤｅＮＡと１１日から戦うＣＳファーストＳへ向け、東京ドームで社会人・ヤマハとの練習試合を行った。６日から１軍合流のベテラン・長野久義外野手（４０）が１打席の出場ながら二塁打を放ち、ＣＳでの代打の切り札となるべく存在感を見せつけた。今季は開幕当初の不振から２軍生活が続いたが、徐々に調子を上げて４日のファーム日本選手権でも代打安打を記