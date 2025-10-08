オリックス・岸田護監督（４４）が７日、ＣＳファーストＳから平野佳寿投手（４１）をブルペン待機させる考えを示した。「このＣＳも当然、待機」と説明。日米通算２５８セーブ、来季はコーチ兼任での現役続行を決めた右腕へ期待を寄せた。平野は今季４月３日のロッテ戦でＮＰＢ通算２５０セーブを達成。以降はウエスタン１６試合で１勝、防御率１・６９だった。この日、京セラドーム大阪での全体練習を見守った岸田監督は平野