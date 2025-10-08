神奈川大学野球リーグの横浜商大・井樋秀則監督（63）が今秋限りで退任することが7日、分かった。同大卒業後に指導者の道に進み、コーチ、助監督を経て19年春から監督に就任。リーグ優勝には届かなかったものの、厳しさと優しさを併せ持った指導法で選手の力を伸ばし、5季連続2位や、4度の関東地区大学野球選手権出場に導いた。11日からの第6週、関東学院大戦が最後のカードとなる。今後は総監督に就任する見込み。