「日本ハム紅白戦、白組２−５紅組」（７日、エスコンフィールド）日本ハムのドラフト１位・柴田獅子投手（１９）が７日、エスコンフィールドで行われた紅白戦で、ＣＳでの先発登板へ上々の投球を披露した。紅組の先発として４回４安打無失点、３奪三振。２度のピンチも落ち着いて切り抜け、５４球で要所を締めた。好結果にも本人は「やりたいことはできなかった」と不満げ。「これができないと抑えられない」とテーマにした