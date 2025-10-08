「バレーボール男子・国際親善試合、サントリー１−３ペルージャ」（７日、有明アリーナ）大同生命ＳＶリーグ王者のサントリーと、欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）覇者のペルージャ（イタリア）が日本で激突。サントリーの主将・高橋藍（２４）とペルージャの日本代表主将・石川祐希（２９）による日本代表ダブルエース夢の対決に超満員のファンが沸いた。試合はペルージャがセットカウント３−１で逆転勝利。８日も同会場で