現在は、各教科の学習状況を「資質・能力の3つの柱」に即した3つの観点から、ABCの3段階で評価し、それを総合して教科ごとに数値で評定を行っている（小学校は3段階、中・高は5段階）（写真：Flatpit / PIXTA）【図】現行の学習指導要領で示されている資質・能力の3つの柱現在、学習指導要領の改訂に向けた議論が行われている。いくつかの改革が進められつつあるが、注目の改革の1つが、「主体的に学習に取り組む態度」の評価の見