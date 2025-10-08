札幌・中央警察署は10月7日、住所不定無職の男（42）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は、7日午後4時25分ごろ、札幌市中央区北1条東4丁目のスーパーマーケットでワイン2本とウインナー（販売価格合計753円）を盗んだ疑いが持たれています。男が盗んだ商品の一部を服のポケットに隠し、一部を手に持ったまま支払いをせずに退店する様子を店の警備員が目撃して現行犯逮捕しました。警察によりますと、男は逮