札幌・白石警察署は2025年10月7日、札幌市白石区のスーパーマーケットで、むきえび1袋を盗んだとして札幌市に住む女（65）を窃盗の疑いで逮捕しました。女は7日午後3時半ごろ、札幌市白石区のスーパーマーケットで1078円で販売されていたむきえび1袋を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女はリュックに商品を入れ、会計をせずに店から出たため、店の警備員が現行犯逮捕しました