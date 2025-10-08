【その他の画像・動画等を元記事で観る】 玉置浩二の新曲「ファンファーレ」が、10月12日から放送される妻夫木聡主演のTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌に決定した。 ■大切なもののために生きようとする人への応援歌 TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわた