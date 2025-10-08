2025年10月7日午後6時すぎから午後9時すぎにかけて、札幌市南区白川の市道で相次いでクマが目撃されました。〈7日午後6時すぎ〉付近を車で走行していた人から「子グマ1頭が横断していた」と警察に通報がありました。クマは北から南方向に市道を横断し、そのまま茂みに入っていったということです。〈7日午後7時ごろ〉車を運転していた人が、道路を南か北に横断するクマ1頭を目撃し、警察に通報しました。さらに、通報を受けて付近