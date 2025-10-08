サイバー攻撃で身近な商品の生産・販売ができなくなり、国民の生活が混乱に陥っている。悪質な犯罪がもたらす被害の大きさをまざまざと見せつけるものだ。官民の連携で、防御策を強化しなければならない。ビール・飲料大手アサヒグループホールディングス（ＧＨＤ）で先月２９日にシステム障害が発生し、メールの受信や、商品の受注、出荷ができなくなるなど混乱が広がっている。工場の生産も一時停止に追い込まれたという。