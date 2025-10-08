◇東都大学野球第3週第1日青学大4―0駒大（2025年10月7日神宮）青学大が4―0で駒大を下し、開幕からの連勝を5に伸ばした。今季初先発の最速154キロ右腕・鈴木が3安打8奪三振でリーグ戦初完封。来秋ドラフトでは1位指名が期待される3年生は「堂々と投げることができた。ストレートが一番良かった」と胸を張った。史上3校目の6連覇を目指す安藤寧則監督は「ストライク先行で優位に攻めて、リズムをつくってくれた」と