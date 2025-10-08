［次代へ平和賞１年］＜上＞日本原水爆被害者団体協議会（被団協）のノーベル平和賞受賞決定から１１日で１年となる。ノーベル賞委員会は「核なき世界」の実現を訴え続けた被爆者の活動をたたえ、次代への継承に期待を込めた。「被爆者なき時代」が迫る中、受賞がもたらしたものを考える。「被爆したことは話してはいけない」。長崎で被爆した佐藤美津紀さん（９６）（横浜市）は差別や偏見を恐れ、ずっとその言葉を守って生