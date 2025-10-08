◇東都大学野球第3週第1日国学院大1―0中大（2025年10月7日神宮）国学院大の最速149キロ左腕・当山が被安打2、9奪三振で初の完封勝利を挙げた。スライダー、チェンジアップをコーナーに投げ分け、7回2死まで無安打に抑えて「最初から最後まで冷静だった。うまくいきすぎた」と自賛した。前日6日にロッテで活躍したOBの伊藤義弘さんが交通事故のため43歳で他界。在学時にコーチとして指導した鳥山泰孝監督は「彼との