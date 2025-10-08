始動高市体制＜中＞自民党の高市早苗新総裁の誕生以降、東京株式市場は連日、沸いている。日経平均株価（２２５種）は６日、防衛関連株などが買われ、２０００円以上急騰した。７日も一時、５００円以上高い４万８５００円台まで上昇し、終値は最高値を更新した。前任２人の総裁が誕生した直後、株価は急落した。「石破ショック」「岸田ショック」と呼ばれた市場の失望に比べ、明らかに期待は高く、高市氏の経済政策を材料に