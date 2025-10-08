「フェニックス・リーグ、阪神８−８中日」（７日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）阪神は九回に追いつかれ、引き分けとなった。先発の伊藤将は３回４安打２失点。初回、先頭の鵜飼に初球の速球を捉えられて先制ソロを献上。三回は１死一塁から暴投などで進塁を許し、またも鵜飼に中前打を浴びて２失点目を喫した。藤川監督「残っていいものが出るまでチャレンジしてほしい」と奮起を促していた。藤川監督との一問一答は以下