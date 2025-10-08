文部科学省は、大学の学部と大学院修士課程の５年一貫教育を制度化する方針を固めた。早ければ今年度中に大学院設置基準などを改正し、２０２６年度からの運用開始を目指す。学部と修士で計６年の在学年数を１年短縮することで大学院進学者を増やし、国際的に通用する高い専門性を身につけた人材輩出につなげる狙いがある。文科省は８日に開かれる中央教育審議会の部会で、学部・修士５年一貫教育の制度案を示し、具体的な検討